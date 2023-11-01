«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد التقدم والتطور التكنولوجي الكبير بالعالم وانتشار الهواتف الذكية بات من الصعب الاستغناء عن الهاتف المحمول خاصة مع وجود الانترنت حيث أصبح استخدام الهاتف لإجراء المكالمات والتواصل الإجتماعي مع الأصدقاء بالإضافة إلى استخدامه في التعلم عن بعد وتسهيل الأعمال وقضاء وقت الفراغ في الألعاب وإنجاز المهام الأخرى ، ويتمتع الهاتف بالعديد من الخواص والمميزات ومنها خاصية وضع الطيران التي يغفل عنها وعن فوائدها أغلب الناس لذا سوف نوضح أهم مزايا وضع الطيران وفيم يستخدم في السطور التالية.

أهم مزايا وضع الطيران بالهاتف

يعتقد البعض أن وضع الطيران هام فقط عند الصعود إلى الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء الرحلات الجوية ويغفلون عن مزايا وضع الطيران المتعددة ومنها:

تفعيل وضع الطيران يؤدي إلى إيقاف تشغيل البلوتوث بالهاتف مما يعمل على حماية بيانات الهاتف وأمانه.

وضع الطيران يؤدي إلى تنشيط وتسريع البطارية أثناء الشحن.

وضع الطيران يخفف من أحمال الهاتف حيث يعمل على إيقاف الانترنت.

أهمية استخدام وضع الطيران

شركات الطيران تنبه على تفعيل وضع الطيران بالهواتف أثناء الرحلات الجوية بعد الصعود إلى الطائرة لوقف المكالمات وحظر الرسائل بالسفر للحفاظ على أمن وسرية الرحلات ولكن هناك أهمية كبيرة لخاصية الطيران عند التفعيل ومنها: