دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد بيت يخلو من وجود الابراص حيث يمكن مشاهدة الابراص بشكل كبير جدا في الصيف، ووجود البرص في البيت يعني الشعور بالانزعاج والضيق مما يترتب عليه اللجوء إلى المواد الكيميائية كحل سريع للتخلص من الابراص وفى بعض الاوقات يؤدي ذلك الي حدوث العديد من المشاكل، ولكن في بعض الأحيان لا تؤتي تلك المواد ثمارها بل تنقلب بالعكس على أصحابها؛ لأن بها مواد قد تسبب الضرر للبيت وبناء على ذلك يتم البحث عن الحل الأسلم لذلك وهو المواد الطبيعية والوصفات الآمنة على الأطفال والتي سنتعرف عليها بالتفصيل فتابعونا.
كيف يمكن التخلص من الابراص؟
لا داعي للقلق من وجود الابراص في البيت فهو امر طبيعي الحدوث فى جمبع المنازل بكل سهوله، ولأن طرق التخلص منها سهلة وكثيرة ويمكن استخدامها دون خوف أو قلق مثل الذي يمكن الشعور به عند استخدام المبيدات الحشرية والتي قد تضر أكثر مما تنفع، لذا يعتبر الاستعانة بالوصفات الطبيعية هو الحل الآمن لذلك وذلك لقدرتها على حل المشكلة واقتلاعها من جذورها دون التعرض إلى أي خطر يؤثر على الذين يعيشون في البيت بكل كبير والشعور بالانزعاج في بعض الأوقات.
ما أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الابراص؟
“اوعى تموته في البيت مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك!!
أهم الوصفات التي تقوم بها في المنزل وتساعدك من التخلص من وجود أي برص بسهولة شديدة هي:
- إذا قمت بوضع الماء البارد في المكان الذي يوجد به فهذا يعني تخلصك منه بشكل نهائي فهو يكره المياه ولا يستطيع العيش فيها.
- وضع قشر البيض فهو المكون الوحيد الذي يخاف البرص منه لأنه يعتقد وجود حيوانات في القشر مفترسة
شراء المصيدة المعروفة بمصيدة الغراء لأنه مجرد مرور البرص عليه فهذا يعني التصاقه بالمصيدة وعدم القدرة على الخروج منها مرة أخرى.
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