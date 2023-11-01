تناول زيت الزيتون في الصباح وبعد7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أدق الدراسات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون أحد على الزيوت المفيدة للجسم والذي يضم العديد من الفوائد عند تناوله على الريق لمدة سبع ايام خاصه للنساء حيث يتم انتاجه من خلال حبات الزيتون وعصرها جيدا فهو متعدد الاستخدامات يستخدم في الأطعمة المختلفة وكذلك له العديد من الفوائد الصحيه والتجميليه وينصح باستخدامه عدد كبير من خبراء التجميل فهو يقلل مستوى الكولسترول في الدم ويحافظ على الإصابة بالتصلب بالشرايين وله العديد من الفوائد الاخرى التي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات

فوائد زيت الزيتون على الريق

يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. كما أنه ينعكس على صحة الأمعاء لانه يحتوي على مركبات الفينول التي تغير طبيعة البكتيريا الموجودة في الامعاء ويخفف من أعراض التهاب الامعاء. كما أن شرب زيت الزيتون على الريق يساعد في التخلص من الإمساك وله فائدة كبيرة في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي لأنه يحتوي على حمض الأوليك الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة. وتناول زيت الزيتون يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم والضبط الضغط. يقلل من الإصابة بالاكتئاب وأعراض القلق ويساعد في علاج التهاب المفاصل. ويعزز القدرة على التفكير والفهم.

نصائح لشرب الزيتون على الريق

لكي تحصل على فوائد زيت الزيتون على الريق يجب ان تتاكد من ان زيت الزيتون البكر الممتاز من النوع الاصلي وانه خضع إلى كمية من المعالجة والتصنيع والمكونات تكون من مصدر زيت الزيتون الخام والتأكد من جميع البيانات كاملة والتأكد من شهادة الجودة.