“مش هيقرب من بيتك تاني” .. أسرع طريقة طبيعية مجربة لطرد البرص أو الوزغ من البيت نهائيا بدون استخدام مبيد حشري .. جربيها مش هتندمي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأبراص والحشرات من الزواحف التي تهدد منازلنا خاصة في فصل الصيف، وتحاول ربات المنازل إيجاد طرق طبيعية ليس لها أي أضرار على أفراد الأسرة أو البيئة حيث إن البرص يسبب الفزع والخوف والقشعريرة لكل من في المنزل كما يسبب بعض الأمراض والنزلات المعوية والقيء والإسهال وغيرها، وفي مقالنا التالي سنتناول بعض من هذه الوصفات الطبيعية كالليمون الذي له دور فعال وقوي في التخلص من الأبراص.

وصفة الليمون للتخلص من الأبراص

يعتبر الليمون ذات دور قوي وفعال في التخلص من الأبراص ويتم إستخدامه في بعض الوصفات الطبيعية ذات المكونات السهلة و البسيطة والسريعة في إعدادها وسوف نتناول هذه المكونات فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الليمون.

نصف كوب من الخل.

زيت عطري.

ملعقة من القرنفل المطحون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به كل المكونات السابقة.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى يتم خلطهم جيدا.

نقوم بوضع الخليط الممزوج في زجاجة بها بخاخة ونقوم برش جميع أماكن تواجد الأبراص وفي أنحاء المنزل.

بمرور الوقت ستلاحظ إختفاء الأبراص من المنزل .

وصفة القرفة في التخلص من الأبراص

تعتبر القرفة ذات رائحة قوية وفعالة في التخلص من الأبراص ويتم إستعمالها مع بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل كما يلي:

المكونات:

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من ورق الغار المطحون.

ملعقة من الشيح.

طريقة التحضير: