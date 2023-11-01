“أولادك في خطر بسببك”..مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل..متجيش تقولي مكنتش اعرف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

خلال الفترة الماضية، ارتكبت الكثير من الأمهات أو ربات البيوت هذا الخطأ الكارثي عند سلق البيض. غالبًا ما يُعتبر البيض أحد العناصر البارزة في وجبة الإفطار بفضل محتواه العالي من البروتين. كما أنها تستخدم في العديد من الوصفات الأخرى. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين عند طهي البيض، حيث أن السلق هو إحدى الطرق الشائعة. على الرغم من الفوائد الصحية لتناول البيض، إلا أن طريقة السلق يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا لم يتم القيام بها بشكل صحيح. وفي هذا المقال سنسلط الضوء على أخطاء السلق الشائعة ونقدم الإرشادات الصحيحة لتحضيره بطريقة صحية. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الطرق الخاطئة لطهي البيض

أحد الأخطاء الشائعة في طهي البيض هو سلقه لفترة قصيرة جدًا، مما يؤدي إلى بقائه نيئًا وغير متساوٍ. إذا كنت تأكل البيض النيئ، فقد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي. من ناحية أخرى، فإن ترك البيض في الماء على النار لفترة طويلة جدًا، أكثر من نصف ساعة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور جودته، لذا من الأفضل تجنب استخدام هاتين الطريقتين واتباع الطريقة الصحيحة في ذلك. طبخ البيض.

تعلم كيفية طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت تريد أن تعرف كيفية طهي البيض يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ضعي الماء في وعاء وانتظري حتى يصل إلى الغليان.

ضع البيض ببطء في الماء المغلي.

أضف القليل من الملح إلى الماء.

نترك البيض حتى ينضج ويسلق لمدة عشر دقائق فقط.