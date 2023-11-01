دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لو لاحظتها اذهب للطبيب فورًا..طبيب سعودي يكشف عن علامة تحذيرية تنذر بإصابتك بمرض خطير,

كشف خبراء عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

وحسب “الخبراء” يمكن للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا طلب اختبار PSA مجاني ، والذي يقيس مستوى مستضد البروستاتا المحدد في الدم. حسب “الديلي ميل”.

ويمكن أن تكون القراءة العالية علامة على الإصابة بالسرطان، وسيجري طبيبك العام فحوصات أخرى قبل أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليك زيارة أخصائي.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان البروستاتا الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة ، خاصةً في الليل.

كما تشمل الأعراض الأخرى قضاء وقت أطول للذهاب إلى المرحاض ، والألم ، والشعور بالحرقان ، والدم في البول.

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