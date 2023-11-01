اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك ظاهرة غريبة انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية تكمن في انتشار العديد من الباعة الجائلين في جميع شوارع مصر ينادون برغبتهم في شراء زيت الطعام المستعمل، ونجد أنها سيدة المنزل في جهل منها تقوم ببيع هذا الزيت وهي لا تعرف فيما يستخدم بعد ذلك، خاصة وأن السعر مغري فقد وصل سعر الكيلو الآن منه إلى 28 جنيه وقد تم عمل بحث على هذا الأمر، وتبين بأن هؤلاء الأشخاص يقومون باستخدام تلك الزيوت بشكل خاطئ يضر بصحة الإنسان وهذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

أوضحت التقارير التي تم عملها حول زيوت الطعام المستعملة أن الباعة الجائلين هؤلاء يقومون بشراء كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، ثم يقومون بتخزينها وبعد ذلك يوضع على تلك الزيوت مواد كيميائيه تعرف باسم التراب التبييض تلك المواد تعمل على إزالة الرواسب وبقايا الأطعمة الموجودة في الزيت، وتعمل على تفتيح لونه ليعود كما لو كان نقي تماما بعدها يعبأ هذا الزيت في زجاجات جديدة ويباع في الأسواق تحت أنواع مجهولة المصدر، بسعر رخيص قد ينجذب إليها بعض الأشخاص خاصة وأن الزيوت الآن أصبح سعرها مرتفع للغاية.

التحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة

بالنسبة لأضرار زيت الطعام المستعمل قال الأستاذ الدكتور هشام موافي أن عند القلي في الزيت عدة مرات يمكن أن يحدث للإنسان العديد من الأخطار، ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للزيوت المعاد تدويرها لأنها عندما تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة يتولد فيها مواد سامة تؤثر على صحة الإنسان بالسلب.