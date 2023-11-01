“خراب بيوت مستعجل”.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطماطم من الخضروات الأساسية التي يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل سيدة المنزل ونجد أنها تستخدم في الطبخ، هذا طبعا بخلاف الفوائد التي توفرها الطماطم للانسان ويمكن ايضا تناولها في العصائر المختلفه ومؤخرا قد اوضحت وزارة الزراعة أن الطماطم التي تقوم بشرائها سيدة المنزل لابد وأن تكون طماطم ناضجة لأن الطماطم من غير نادرة يكون لها الكثير من الأخطار وهذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم

نجد أن وزارة الزراعة قد حذرت المواطنين من نوع غير معروف من تقاوي الطماطم وأوضحت بأن تلك التقاوي لم يتم اعتمادها من قبل الادارة الخاصة بتفتيش الزراعي، وأوضحت كذلك اسم هذا النوع من الطماطم حيث لا يقع أي مزارع في خطأ شرائها ، ويمكن أن يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وهذه الطماطم يطلق عليها اسم صفر 25، وأوضحت بأن هناك شركة قد قامت بشراء هذا النوع من الطماطم وقامت بتغيير الملصق الموجود عليه وتم عمل حملات على البساتين والمزارعين لرصد التقاوي المخالفة ومن يقوم باستخدامها يعرض نفسه للمساءلة القانونيه

ما هي أضرار الطماطم الغير ناضجة

بالنسبة لأضرار الطماطم الغير ناضجة فنجد أنها عديدة خاصه وأنها تحتوي على مادة السولانين السامة، والتي أثبتت الدراسات أن زيادة نسبة هذه المادة في الجسم تسبب له الكثير من الأضرار والمخاطر.