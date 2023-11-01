«عشان متجيش تقول معرفش » … ما هي الحالات التي تؤدي الى رفع العداد وفصل التيار الكهربائي.. غرامات للركب؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة الكهرباء والطاقة بإصدار إعلان يتعلق بسحب العدادات الكهربائية القديمة وقطع التيار الكهربائي عن أصحابها في حالات معينة يشهد عدد كبير من مالكي العدادات القديمة اهتمامًا متزايدًا بهذا الموضوع، ولذا سنقوم في هذا المقال بتوضيح الحالات التي يتم فيها سحب العدادات وقطع التيار الكهربائي بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر، إحدى الحالات الشائعة التي تؤدي إلى سحب العدادات الكهربائية القديمة هي عدم تحديث أو تطوير الأنظمة الكهربائية في المباني عندما يتم تحديث الأنظمة لتلبية المعايير الحديثة للسلامة والكفاءة، يمكن أن يكون من الضروري استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة تتوافق مع هذه المعايير.

بعض الحالات التي تؤدي الى رفع العداد وفصل التيار الكهربائي

العديد من المواطنين يودون معرفة السبب الذي يؤدي إلى رفع العداد وانقطاع التيار الكهربائي وقد قدمت وزارة الكهرباء توضيحًا لهذه الحالات، وجاءت كما يلي:

في حالة تلاعب المواطن بجميع الأجزاء الموجودة داخل العداد الكهربائي .

إذا لم يتمكن العامل المختص الذي يقوم بتسجيل قراءة العداد من قراءته بشكل صحيح مرتين على التوالي .

في حالة إجراء المواطن توصيلات غير قانونية أو غير مشروعة في العداد الكهربائي بهدف استخدام الكهرباء دون دفع الفواتير المستحقة.

أهمية عداد الكهرباء