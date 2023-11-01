«سم قاتل».. احذر هذا النوع من الطماطم وزارة الصحة تحذر من شراء نوع معين منها من الأسواق يسبب الوفاة .. هتندم ندم عمرك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد الكثير من انواع الخضروات المعروفة في الأسواق والتي تقوم سيدة المنزل بشرائها ولكن ليس بشكل متكرر بينما الطماطم تظل من أكثر أنواع الخضروات التي يتم معاملتها بشكل استثنائي خاصة وأنها تعتبر مكون أساسي في عمل الكثير من الوصفات أثناء الطهي، ما بين إعداد السلطات والصلصات، وأحيانا العصائر وبناء عليه يتضح لنا أن الطماطم هي من أنواع الخضروات الهامة، ومؤخرا قد حذرت وزارة الزراعة من نوع محدد من الطماطم منتشر في الأسواق وهي تلك الطماطم التي تكون باللون الأخضر ، ولكن ما هو السر وراء هذا التحذير هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم

نجد أن وزارة الزراعة ووزارة الصحة قد قاموا بتحذير المواطنين من انتشار نوع معين من ثمار الطماطم هذا النوع، حيث تم اكتشاف أنه نوع ضار لا يمكن أن يتم زراعته ويحمل هذا النوع اسم ‘صفر 25’ ، وفي المعتاد يتم مرور جميع انواع بذور الطماطم والخضروات المختلفة على لجنة فحص البذور والتقاوي في وزارة الزراعة بينما هذا النوع لم يمر على تلك اللجنة، وبناء عليه أوضحت وزارة الزراعة أنه عندما يقوم المزارعين بزراعة هذا النوع ينتج عنه ثمار طماطم غير ناضجة، وهي تضر بصحة الإنسان لهذا وجب التنبيه حتى لا يقع أي مزارع تحت طائلة القانون بسبب تلك البذور.

ما هي أضرار الطماطم الغير ناضجة

في هذه الفقرة نذكر لكم اضرار الطماطم الغير ناضجة الخضراء والتي يسهل التعرف عليها من لونها الخارجي، تلك الطماطم تسبب للإنسان أوجاع وآلام في جدار المعدة ويمكن ان تسبب غثيان وكل ذلك يرجع إلى مادة السولانين السامة الموجوده في هذا النوع من الطماطم.