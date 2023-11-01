سم قاتل تخلصي منها فوراا .. 6 أنواع من ” السمك ” يتناولها الجميع وهي خطيرة للغاية وسامة .. هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سم قاتل تخلصي منه فوراا.. علي الرغم من فوائد السمك العديدة الا أن هناك مخاطر عند تناول أنواع معينه من الأسماك،والجدير بالذكر أن السؤال الذي يخطر إلى بال الكثير منا هو السبب وراء منع تلك الأسماك من قائمة الأسماء التي يصلح تناولها والإجابة بسيطة للغاية حيث أنها تشكل خطر على الصحة بفضل ما تحتويه من نسبة عالية من الزئبق، وهو عنصر ضار على الصحة حيث يعمل على إضعاف الأداء المعرفي عن طريق تقليل توافر السيلينيوم، وهو أحد مكونات الدماغ التي تحافظ على صحة الدماغ والانتباه والذاكرة ،لذلك سوف نستعرض لكم هذه الأنواع من الأسماك ومدي خطورتها علي صحتنا.

بلاش منها خااالص .. أسماك سااامة لا تصلح للأكل

على الرغم من أن معظم الأسماك تحتوي على الزئبق بين عناصرها لكن هذه الأنواع بالتحديد تحتوي على نسب عالية قد تشكل ضرر كبير كما أسلفنا،ومن المعروف أن الزئبق هو مادة سامة الإكثار من تناول هذا النوع من الأسماك يصيب جسم الإنسان بضرر او باخر ويؤدي الى تدمير الجهاز العصبي،وهذه الأنواع كالآتي: