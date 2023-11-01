دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الأسماك من أحد الوجبات الرئيسية والمفيده لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائيه الهامه للجسم وينصح خبراء التغذية وتناولها باستمرار ولكن تختلف انواع السمك في الأسواق وتكون كثيرة متعددة وجميعها لهم مذاق ونكهه مميزه مفضلة عند عدد كبير من الأفراد ولكن هناك ست انواع من السمك تم التحذير منها حيث انها تحمل السموم في داخلها وتسبب الوفاة في بعض الأحيان يجب عدم شرائها والحرص على شراء الانواع الصحيحه من الأسماك وسوف نذكر الأسماك السامة خلال الفقرات التالية بالتفاصيل السمكه الأرنبية وهي احد انواع الاسماك التي تشبه الارنب لان لها أسنان أمامية طويلة وتعد من اخطر انواع الاسماك السامة لأنها تحتوي على كمية من السم تؤدي إلى الوفاة.

سمكة الاسد ومن انواع الاسماك السامه التي تحتوي على كمية كبيرة في الذيل وفي الزعانف.

سمك العقرب ويطلقون عليها هذا الاسم لأنها احد الأسماك الخطيرة التي تحتوي على نسبة سهم في شركة الظهر لذلك تجنب شرائها نهائيا. انواع أسماك أخرى سامة سمكة الاسد من انواع السمك التي تحتوي على نسبة كبيرة من السم في الذيل.

سمكه البلازما ومن الأصوات التي يحتوي الظهر بها على نسبة عالية من السم يجب الحرص على عدم شرائها.

سمكة القط وهي أحد الأسماك التي تحتوي على خطوط طولية تشبه الحمار الوحشي وتحتوي على نسبة سم عالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو هتموت اوعى تاكل الانواع دي من السمك ست انواع سمنة تسبب الوفاة.. اعرفها قبل فوات الاوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.