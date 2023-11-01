اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تحذير من وزارة الصحة لإعادة كبير من المواطنين بخصوص الزيت مجهول المصدر حيث انتشر في بعض الأسواق زجاجات زيت ليس عليها أي بيانات وليس عليها اي مصدر أو اسماء معروفه حيث حذرت منها وزارة الصحة وقالت أنها ضارة جدا بالصحة وتعد من الزيوت الذي يتم إعادة تدويره مرة أخرى، وقد اوضحت أن هناك بعض الاشخاص الذين يقومون بشراء الزيوت المستعملة وإضافة مواد كيماوية مسرطنه لكي يتم تغيير لونه ليصبح مثل الزيوت العادية وتعبئة في زجاجات مستعملة وغير صالحة للاستخدام ولكن يسبب بعض الأمراض المتعددة.

تحذير من إعادة تدوير الزيت

عند شراء الزيت يجب على جميع السيدات الحذر من شراء أنواع مجهولة المصدر ورخيصه حيث تباع في الأسواق بعد ارتفاع سعر الزيت ولكنها يمكن أن تسبب العديد من الأمراض لأفراد اسرته وتكون غير آمنة في الاستخدام لذلك احرصي على شراء الزيوت من مصادر معروفة ومحلات مدون عليها البيانات كامله حتى تكون آمنة في الاستخدام ولم يتم إعادة تدويرها مرة أخرى.

تحذير من استخدام الزيت عدة مرات

حذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت لعدة مرات حيث أن تعرض الزيت الى الغلي وتكراره يعرضه الى التفكك الحراري الذي يؤدي الى العديد من الأمراض ويصبح غير آمن في الاستخدام، لذلك يجب أن تحافظي على أفراد أسرتك وتستخدمي الزيت بحرص ولا تعرضه إلى الغليان أكثر من مرة.