أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأسماك من أنواع الأكلات المفضلة لدى شريحة كبيرة جدا من الأفراد ويرجع هذا لعدة أسباب من بينها الفوائد العديدة، التي توفرها الأسماك لجسم الإنسان هذا طبعا بخلاف أن الأسماك له أنواع مختلفة ، وكل نوع يكون مذاق معين علما بأن الأسماك تحتوي على الفسفور والكالسيوم والأوميغا 3 والبروتينات، وكل هذا مفيد لجسم الإنسان في الحقيقة تناول الأسماك يفيد الإنسان، ولكن ليست كل الأنواع مفيدة أي أنه هناك بعض الأنواع الخطيرة التي يجب الابتعاد عنها لأن تناولها قد يؤدي إلى وفاة الإنسان ، ما هي تلك الأنواع هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

أنواع الأسماك السامة

يوجد ما لا يقل عن ٦ أنواع من الأسماك السامة والمضرة بصحتنا وسوف نوضح تلك الأسماك من خلال النقاط التالية: