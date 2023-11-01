“وصفة خطيرة تساوي الملايين”.. تعرفي على كنز في بيتك من “قشور الموز” هتغير لك حياتك للأبد.. لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز هو من أنواع الفواكه اللذيذة ولها مذاق سكري يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص كبارا وصغارا والمميز في فاكهة الموز أنه يمكن تناولها بأكثر من طريقة سواء في الشكل المعتاد أو في العصائر، وأحيانا يدخل في الحلويات والتورت وعمل الجيلي، ولكن يجهل الكثير من الأشخاص الفوائد التي يمكن الحصول عليها من قشر الموز والتي تعتبر كنز ثمين في هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفة من قشر الموز للشعر ونذكر لكم أهم فوائد قشر الموز للشعر تابعونا للتفاصيل.

فوائد قشور الموز للشعر

نجد أن جميع النساء تريد الحصول على شعر صحي خالي من اي مشاكل ناعم مليء بالحيوية ولمعان لذلك يمكن استخدام قشور الموز، والتي تعطي للشعر الكثير من الفوائد فهي تعمل على تنعيم الشعر الجاف وتحسن من الشعر المتقصف وتعمل على زيادة كثافة الشعر، ويمكن عمل وصفه سهله وسريعه باستخدام قشر الموز وعصير الليمون وسوف تحل جميع مشاكل الشعر وتعطي نتائج مضمونه.

ماسك قشور الموز وعصير الليمون للشعر

في تلك الوصفة نقوم باحضار كمية من قشور الموز وتوضع في الخلاط وعليها قطرات من عصير الليمون ويتم فرمها جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالحليب، وبعدها يضاف خليط قشر الموز مع الليمون على الشعر ويترك لمدة ساعتين ويشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع للوصول إلى أفضل النتائج.