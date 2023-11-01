“3% بس اللي يعرفوها”.. هل تعلم ما هو جمع كلمة “خل” التي حيرت عقول الملايين.. لن تصدق ما هو الحل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعرف اللغة العربية بأنها بحر من الكلمات والمعاني التي لا تعد ولا تحصى فهي زاخرة بفروعها المتعددة من الشعر والأدب والبلاغة وغيرها مما يجعلها علم واسع ليس له حدود، كما تشتمل على العديد من الألغاز اللغوية المحيرة والصعبة التي شغلت الأذهان وأثارت الفضول من بينها جمع كلمة “خل” التي وجد الكثيرين صعوبة في إيجاد الجمع الخاص بها، لهذا دعونا نستعرض معكم مرادف هذه الكلمة للتوصل إلى جمعها.
من الأفضل أولاً التعرف على معنى كلمة “خل” حتى نتمكن من إيجاد الجمع الخاص بها، حيث تختلف معانيها بإختلاف التشكيل كما هو موضح في التالي:
- تأتي كلمة “خِل” بكسر حرف الخاء بمعني الصديق أو الصاحب.
- بينما تأتي كلمة “خَل” بفتح حرف الخاء كنوع من أنواع الأحماض التي يتم استعمالها في الطهي وإعداد السلطات والمقبلات.
ما هو جمع كلمة “خل” في اللغة العربية
بعد التعرف على المعاني المختلفة للكلمة، يأتي دور معرفة جمعها، ولكن أيضاً يختلف الجمع بإختلاف التشكيل الخاص بالكلمة حيث يشكل اختلاف الحركات تغيير في المعني مما يتبعه اختلاف الجمع، لذلك نقدم لكم الجمع الصحيح من خلال النقاط التالية:
- كلمة خِل بكسر الخاء والمقصود بها الصاحب أو الصديق يأتي جمعها في المعجم الوسيط هو أخلال.
- ولكن كلمة “خَل” بفتح الخاء فلا يوجد لها جمع في اللغة حيث أنها نوع من السوائل التي يتم استخلاصها من العنب والنباتات الأخرى.
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