“خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم من أهم ما يستخدمه العديد من السيدات في العديد من الوجبات، حيث أن لها قيمة غذائية عالية ويعتمد عليها العديد من الأشخاص نظرا لطعمها المميز، واضافتها إلى العديد من الوجبات المختلفة فهي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع ان مطابخ، وتعد من أهم الخضروات الأساسية في المنزل وتستخدم بكميات كبيرة لذلك ترجع السيدة إلى شراء الطماطم لاستخدامها وقت الحاجة باستمرار ولكن هناك نوع حذرت منه وزارة الصحة يجب الابتعاد عنه تماما سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي بالتفاصيل

تحذير من هذا النوع من الطماطم

حذرت الوزارة من نوع الطماطم في الأسواق وهو يحمل 0 25 حيث ان هذا النوع من التقاوى تم استيراده من قبل بعض التجار ولكنه غير صالح إلى الاستخدام وخذ حذره جميع المستهلكين من استخدامه وحذرت أصحاب البساتين من زراعته وأنها سوف تقوم بعمل حملات للتفتيش حيث انه يحتوي على مواد سامة تؤدي إلى أمراض خطيرة وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان وذلك يجب ان نتجنب شراء هذه النوعية من الطماطم.

كيفية اختيار طماطم سليمة

عند ذهابك للسوق احرصي على شراء الطماطم الناضجه كامله التسوية ذات اللون الاحمر بدون اي بقع خضراء حيث ان هذا النوع غير كامل النضج، ويحتوي على مادة سامة تسبب الم في المعده وتسبب القئ كذلك احرصي على شراء الطماطم بدون اي اجزاء عفن بها حتى ولو صغيرة لا تقوم بإزالتها بل قومي بالتخلص من الطماطم كاملة.