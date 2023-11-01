اوعى تشربه تاني لو هتموت عليه.. مش هتصدق ايه اللي هيحصل في جسمك عند شرب الشاي باللبن على الريق.. احذر من هذه العاده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشاي بالحليب من المشروبات التي تنتشر فيها العديد من الدول حول العالم ودول الوطن العربي، حيث أنه يعد من المشروبات المفضلة وعادة يومية عند الكبار والصغار خاصة في الصباح الباكر على الريق فهو من المشروبات التي يعشقها الجميع ويتناولها باستمرار ولكن هناك اضرار عند تناول الشاي في الصباح الباكر على معدة فارغة يمكن ان نتعرف عليها خلال هذه الفقرات.

اضرار شرب الشاي بلبن

يعد الشاي من المشروبات المنتشرة والتي يشربها عدد كبير من الافران حيث يتناولونها بعد الوجبات او فيها الصباح الباكر لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الشاي بالحليب لبعض الأسباب وهي كالتالي:

تكون المعدة فارغة في الصباح الباكر وتكون في اعلى درجه حموضه عند الاستيقاظ من النوم لذلك عندما نشرب الشاي بالحليب على المعدة الفارغة فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول في الدم وزيادة نسبة الاكتئاب.

لذلك ينصح تناول الشاي باللبن على مدار اليوم وليس فيها الصباح الباكر لأنه يعطل نشاط التمثيل الغذائي في الجسم وذلك تبعا للدراسة من خبراء التغذيه.

ماذا يحدث عند شرب الشيب الحليب على الريق

من المشروبات المنتشرة هو الشاي بالحليب حيث انه من اشهر المشروبات وينصح بعدم تناوله على الريق حيث أن وضع الشاي على الحليب يعمل على فقد الحليب لبعض العناصر الغذائية المفيدة للجسم لذلك يجب ان نبتعد عن هذه العادة الخاطئة ونحذر أبناءنا منه.