“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس” .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أغلبنا يظن أن القصافة من أجل تقليم وقص الأظافر ولكن لها فوائد سحرية لم تكن تعرفها، وعلى الرغم من كونها متعددة الاستخدام في إزالة الجلد الزائد ولكن هل تساءلت يوما عن أهمية البروز والفتحات فيها، حيث قد تساعدك في استخدامات أخرى غير قص الأظافر مما يغنيك عن شراء أدوات ومستلزمات قد تكون باهظة الثمن، ولهذا نتعرف معا عبر سطور المقال عن استخدامات أخرى للقصافة.

استخدامات قصافة الأظافر لم تخطر على بالك

توجد عدة استخدامات سحرية توفر المال والجهد عليكِ والتي نرصدها فيما يلي:

يمكن الاعتماد على اللسان الحديدي في القصافة في صورة حامل الهاتف وتثبيته رأسيا للمشاهدة.

استخدام الجزء المنحني في فتح زجاجة المياه الغازية وأغطية البرطمان التي يصعب فتحها.

تستخدم أيضا كحامل لعود البخور من خلال وضعه في الفتحة المخصصة ثم إحضار طبق بلاستيكي أسفلها من أجل تجمع الرماد فيه.

تستعمل كبديل القصافة الأسلاك لفصل البلاستيك الموجود بالسلك عن الحديد.

استخدام اللسان الحديدي في فك وتركيب المسامير في حالة عدم وجود مفك داخل المنزل.

تستخدم أيضا كبديل للقطر الحديدي في قطع الشريط البلاستيكي الموجود حول الكرتونة المغلقة.

حالات عدم استخدام قصافة الأظافر

وفقا للدراسات والأبحاث فإن قصافة الاظافر يتاح استخدامها لمدة عام واحد ثم استبدالها بأخرى جديدة بشرط أن تكون خالية من الجراثيم طوال هذه المدة، لذلك يجب الإبقاء عليها نظيفة دائما وجافة بعد الاستخدام وعدم مشاركتها مع الآخرين منعا لانتشار الميكروبات.