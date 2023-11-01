ضاع عمرنا واحنا ما نعرفش استخدامات قشر الموز.. كنز في بيتك وانت ما تعرفيش.. مش هترميه في الزباله تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز من إحدى الفواكه التي لها قيمة صحية عالية وايضا مفضل عند جميع الاطفال والكبار ايضا وله استخدامات كثيرة من متعدده فهو يدخل فيها العديد من الوصفات التجميلية لعلاج البشرة والشعر لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي أثبتت فعالية كبيرة فعنده استخدام الموز يتخلص الجميع من القشر في القمامة ولا يعرف ان القشر له فوائد كثيرة يمكن الاستفادة منهم سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

كيفية استخدام قشر الموز

يمكن استخدام قشر الموز والاستفادة منه في علاج مشكلات الشعر والبشرة حيث انه يحتوي على بعض الفيتامينات الهامة التي تساعدك في التخلص من جفاف البشرة والتخلص من حبوب الشباب واعطاء البشره النضاره وترتيب من نوع خصم، حيث تتعرض البشرة الى جفاف نتيجة لعوامل مختلفة فإن استخدام وصفة قشر الموز تعطيها النظاره ونعومه من نوع خااص.

وصفة قشر الموز للبشرة

يمكن عمل وصفة قشر الموز للبشره بخطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما: