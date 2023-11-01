“وصفة ولا في الخيال”… ارمي الملح علي هذه المنطقة من جسمك واخلصي من كل مشاكلك.. وشك هينور !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم ويبحثون في بعض المواقع عن أفضل الطرق لإزالة الشعر الزائد من الجسم ولكن لا يجدون طريقة فعالة وامنه على نفسهم وتزيل كل الشعر الموجود في الجسم واليك طريقة الملح الفعالة جدا في إزالة الشعر من الجسم ولديها نتائج سريعة وممتازة جدا فقط تابعي معنا هذا المقال وستعرفي كيفية صنع هذه الوصفة واستخدامها وما هي المقادير المطلوبه لهذه الوصفة.

وصفه الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم بالكامل

• ضعي ست ملاعق كبيرة من الكركم البودرة في إناء كبير .

• وضيفي معاها ستة ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

• وخمس ملاعق كبيرة من الحليب.

• قومي بخلط هذه المكونات جيدا حتى تحصلي على خلطة عجينة كريمية، بعدها قومي بوضع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر وأتركيها لمدة 20 دقيقة.

• بعدها قومي بإزالة العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم نمسح البشرة بأي قطعة من القماش حتى تلاحظي إزالة الاصفرار الذي يتركه الكركم على البشرة.

• وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها جيدا.

وصفة سحرية لإزالة الشعر الزائد

• قومي بتحضير صابونة زيت زيتون .

• ملح خشن.

• وماء ورد.

ابشري الصابونة ثم ضيفي لها ربع كوب من الملح ثم ضيفي أيضا ماء الورد بالتدريج وقلبي الخليط حتى تحصلي على خليط كريمي، بعدها وزعي الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها واتركيها لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء الفاتر وعندها نلاحظ نزول الشعر الزائد.