دوت الخليج - كتب احمد صلاح - للوقاية من مرض السرطان الخبيث ماعليك سوى تناول كوب واحد من هذا المشروب الطبيعي يومياً,

فوائد عصير الرمان مذهلة ومتنوعة وذلك لم تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن فهو يحتوي علي مستويات عالية من مضادات الاكسدة وهو غني بفيتامين c ,وفيتامين e ,وفيتامين k ينصح اطباء التغذية بتناول حبة رمان على الاقل في الاسبوع ويفضل تناول كوب من عصير الرمان يوميا وإن لم يكن يوميا فيمكن ان يكون على الاقل مرتين في الاسبوع لما له من فوائد مهمة كما انه يحمي من خطر السرطان لذلك ننصحك بالبدأ في تناول الرمان وعصير الرمان .

فوائد عصير الرمان

١.يقلل عصير الرمان من خطر الاصابة ببعض السرطانات

تحييد الالتهاب وتخفيف الأعراض. واحدة من الأطعمة الموصى بها في معظم الأحيان هو الرمان.

أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الرمان ، يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تثبيط الالتهاب وكذلك الحد من التورم و تقليل الألم.

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وجت دراسة أجريت في عام 2011 أن مستخلص الرمان يقلل من ألم الحلق لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 62٪. وقد أشار الخبراء إلى خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان ، حيث توصلوا إلى استنتاج أن الفاكهة قد تساعد على تخفيف الأعراض لدى المصابين بهذا المرض. أظهرت دراسة أخرى أجريت في عام 2016 أن مستخلص الرمان يمكن أن يقلل من المؤشرات الحيوية للحالة والإجهاد التأكسدي.

8.يعتبر عصير الرمان مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا :

واحد من فوائد عصير الرمان املهمة وكذلك فوائد زيت الرمان انه مضاد للفيروسات وللبكتيريا وذلك بفضل احتوائة علي نسبة عالية من فيتامين (ج) وعدد من المواد المغذية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين إي ، فإن عصير الرمان قد يساعد في الوقاية من المرض ومكافحة العدوى. يمكن لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات أن تقلل من آثار اللويحة السنية للمساعدة في الحماية من مجموعة واسعة من أمراض الفم. لا تنسي ان تحذر من حساسية الرمان

9.يساعد عصير الرمان في علاج الأنيميا :

يمكن أن يساعد شرب عصير الرمان بانتظام في الحفاظ على تدفق الدم السليم عبر الجسم ، كما أنه يوفر الحديد ، كما أنه يساعد على تقليل أعراض فقر الدم ، مثل الضعف والدوار والإرهاق وفقدان السمع.