احذر من هذه الاعراض علامة تدل على الاصابة بمرض السرطان اذا ظهرت فهي تشير على اصابتك.. اعرفها الان قبل فوات الاوان 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السرطان من أحد الامراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة بين عدد من الأفراد، حيث أنها تنتج عن العديد من الأسباب المختلفة مثل التعرض إلى التلوث و الأغذية الغير صحية والمواد الحافظة وبعض الكيماويات ولها أسباب أخرى متعددة لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ولكن هناك علامات يجب أن تعرفها تدل على الإصابة بهذا المرض اللعين فعند ظهورها يجب التوجه فورا الى الطبيب حيث ان اكتشاف المرض المبكر يساعد بنسبة كبيرة في علاجه.

أعراض للإصابة بالسرطان

إذا تم فقد الوزن بشكل مبالغ به بدون أي أسباب واضحة.

اذا ظهرت اي أورام في أجزاء متفرقة من الجسم أو ظهور تقرحات على اللسان او اللثة.

اصفرار الجلد والشعور بالتعب والإرهاق بدون اي اسباب وبدون مجهود واضح

حدوث امساك مزمن او اسهال مزمن.

البراز الدموي والغير بدون اي اسباب.

الشعور بحكة في الجلد بشكل مستمر بوجود شامات فيها.

طرق الوقاية من السرطان

توجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجنب الاصابة بالاورام السرطانية وهي كالتالي: