مصيبة كبيرة هتموت عيالك بسببها .. خطأ فادح تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. يدمر الكبد ويسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض المسلوق يعتبر من أفضل الأطعمة في وجبة الفطار للأطفال والصغار، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين كما اننا نستخدمه في كثير من الأطعمة، البيض المسلوق من أكثر الطرق شيوعًا وبالرغم من جميع الفوائد الذي يحتويها البيض، إلا أنه قد يفقد فوائده بسبب الطريقة الخاطئة في إعداد البيض وقد يسبب كثير الأمراض أيضا، وتقوم أغلب الامهات بإعداد البيض بالطريقة الخاطئة، وفي سطور هذا المقال نحظرك عزيزتي من الطريقة الخاطئة لسق البيض وشرح الطريقة الصحيحة لتحافظي على صحة أولادك.

الطرق الخاطئة لطهي البيض

هناك طرق خطيرة في طهي البيض وهي تسبب التسمم لصاحبها وعليك ان تحظرها، ومن أخطر الطرق لطهي البيض أنه يتم سلق البيض مدة قصيرة جدًا ولا يأخذ البيض الوقت الكافي للسلق، وهذا يجعله نيئا ويسبب التسمم لمن يتناولة، وايضا عندنا تترك البيض حتى نصف ساعة على نار للسلق فإنه بسبب مشكلة وضرر لصاحبة، لهذا عزيزتي استخدمي الطريقة الصحيحة لسلق البيض وعدم استخدام هذه الطريقتين.

طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إليك عزيزتي في السطور القادمة طريقة طهي البيض مسلوق بشكل صحيح ويلزم أن تعرف هذه الطريقة حتى تتجنب الطريق الخاطئة وهذه الطريقة كالتالي: