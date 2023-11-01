دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشرت خلال الفتره القليله الماضيه فاكهة الرمان بشكل كبير في جميع الأسواق الموجودة بالمحافظات مصر ونجد أن تلك الفاكهة لها شعبيه كبيره ويقبل على تناولها العديد من الأشخاص، وهي من أكثر الفواكه مبيعا خلال فصل الصيف نظرا لأن لها مذاق مميز كما انها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان ، من بينها المعادن والفيتامينات والمضادات الأكسدة، وكل ذلك يجعل سيدة المنزل تقوم بشرائها، حتى يستفيد افراد اسرتها من فوائدها ولكن الإكثار من تناول الرمان قد يسبب أضرار عديدة الإنسان في غنى عنها تابعونا للتفاصيل. أضرار الإفراط في تناول الرمان أولا من أخطر الأضرار التي يمكن أن تسببها الإصابة في تناول الرمان هو الفشل الكلوي خاصة وأن تلك الفاكهة بالتحديد تحتوي على معدلات مرتفعة من عنصر البوتاسيوم وكثرة هذا العنصر في الجسم يؤدي إلى وجود مشاكل في الكلى للحد الذي قد يجعل الإنسان يصاب بالفشل الكلوي.

ثانيا الإكثار من تناول الرمان يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة نظرا لأن بذور الرمان يصعب هضمها ، لهذا يجب على جميع الأفراد الذين يعانون من مشاكل في القولون والجهاز الهضمي أن يتجنبوا تناول رمان بكثرة حتى لا يزداد الامر سوء.

ثالثا واخيرا يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الرمان زيادة الجسم نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من السكريات، تعمل على رفع السعرات الحرارية بالجسم أي أنه غير مناسب للأشخاص التي تقوم بعمل حمية غذائية، ولمرضى السكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخطر من السم .. مصيبة صحية تحل بالبشر بسبب الرمان لم ينتبة لها احد “احذرو قبل فوات الاوان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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