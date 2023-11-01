ضاع عمرنا واحنا ما نعرفش لماذا نضع الهاتف المحمول مقلوب على الشاشة.. يا ريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الهاتف من الضروريات في هذا العصر ولا يمكن الاستغناء عنه حيث انه يستخدم في العديد من المهام للاتصال بالانترنت والتواصل مع الأهل والأصدقاء في أي وقت ومن أي مكان ولكن هناك عادة يتبعها العديد من الأشخاص وبشكل تلقائي وهي ان نضع الهاتف مقلوب على الشاشة عندما نتركه على أي سطح مثل منضده أو غيرها حيث هناك سر وضع الهاتف بهذه الطريقة لا يعرفها الكثير وسوف نوضحها لكم خلال هذا المقال.

لماذا يتم وضع الهاتف مقلوبا على الشاشة دائما

توجد عدة أسباب مختلفة تجعلك تضع الهاتف مقلوب على الشاشة ومن هذه الأسباب ما يلي:

عند وضع الهاتف مقلوب على الشاشة فإن بطارية الجهاز تكون تحت الغطاء وفي هذه الحالة يتم توجيه الشاشة من ناحية الأعلى نحو البطاريه وبذلك يكون مجال جيد التهوية الهاتف ولا يتعرض لارتفاع الحرارة ويؤثر على أدائه.

حماية الهاتف من اي خدوش يمكن أن تصيب مستشعر الكاميرا حيث أنه حساس للغاية ويمكن أن تتلف عدسة الكاميرا بسبب هذه الخدوش ولن تحصل على صور بجودة عالية.

حماية الخصوصية ووضع الهاتف مقلوب

ماذا تم وضع الهاتف ناحيه الشاشه مقلوب في أي مكان عام به اشخاص اخرين غيرك فذلك لا يمكنهم رؤية المكالمات الصادرة لك الا بعد الإمساك بالهاتف فذلك يجب يضمن لك قدر من الخصوصية إذا كنت لا ترغب في معرفة الاشخاص المتصلين بك.