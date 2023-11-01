“دور في الأماكن دي وانت هتلاقيه” .. علامات واضحة ومؤكدة تخبرك بوجود ثعبان في منزلك .. خلي بالك على نفسك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يزداد شعور الإنسان بالخطر الشديد إذا أحس أنه يوجد في منزله ثعبان ويعتبر هذا الأمر شديد الرعب إذا وجدتها فى منزلك دون وجود انذار سابق لأنه يقوم بإفراز مادة سامة تؤذي الأشخاص وفي هذا المقال سوف نخبركم عن العلامات التي توضح لكم أنه يوجد ثعبان في منزلكم وايضا الطرق المفيدة التي تساعدكم في التخلص من هذا الكابوس.

علامات وجود ثعبان في المنزل

من الأمور الواجب معرفتها هو العلامات الخاصة بوجود الثعابين ليتمكن الإنسان من حماية نفسه وعائلته والتي تتلخص فيما يلي:

تعد الأماكن المظلمة هي من أحب الأماكن التي توجد بها الثعابين ولهذا عليك أن لا تقوم باظلام البيت بشكل مستمر.

إذا كان الطابق السفلي للمنزل يحتوي على الضفادع والفئران والعناكب فيجب أن تاخد حذرك لأن هذه الأشياء وسيلة جذب الثعابين للغذاء عليها.

إذا عثرت على جلد ثعبان في المنزل أو حتى خارجه فإنه علامة قوية على وجود ثعبان لأنها تقوم بتجديد جلدها أثناء نموها.

عند سماع أصوات غير متوقعة في الأماكن المظلمة والرطبة فإنه حتما ثعبان لأن الثعابين تميل إلى البحث عنها للاختباء ووضع البيض.

طريقة التخلص من وجود الثعابين

هناك العديد من الطرق يمكن استخدامها للتخلص من الثعابين منها :