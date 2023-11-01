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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يزداد شعور الإنسان بالخطر الشديد إذا أحس أنه يوجد في منزله ثعبان ويعتبر هذا الأمر شديد الرعب إذا وجدتها فى منزلك دون وجود انذار سابق لأنه يقوم بإفراز مادة سامة تؤذي الأشخاص وفي هذا المقال سوف نخبركم عن العلامات التي توضح لكم أنه يوجد ثعبان في منزلكم وايضا الطرق المفيدة التي تساعدكم في التخلص من هذا الكابوس.
علامات وجود ثعبان في المنزل
من الأمور الواجب معرفتها هو العلامات الخاصة بوجود الثعابين ليتمكن الإنسان من حماية نفسه وعائلته والتي تتلخص فيما يلي:
- تعد الأماكن المظلمة هي من أحب الأماكن التي توجد بها الثعابين ولهذا عليك أن لا تقوم باظلام البيت بشكل مستمر.
- إذا كان الطابق السفلي للمنزل يحتوي على الضفادع والفئران والعناكب فيجب أن تاخد حذرك لأن هذه الأشياء وسيلة جذب الثعابين للغذاء عليها.
- إذا عثرت على جلد ثعبان في المنزل أو حتى خارجه فإنه علامة قوية على وجود ثعبان لأنها تقوم بتجديد جلدها أثناء نموها.
- عند سماع أصوات غير متوقعة في الأماكن المظلمة والرطبة فإنه حتما ثعبان لأن الثعابين تميل إلى البحث عنها للاختباء ووضع البيض.
طريقة التخلص من وجود الثعابين
هناك العديد من الطرق يمكن استخدامها للتخلص من الثعابين منها :
- عشبة الغار المعروف عنها منذ القدم أنها نبات يستخدم في القضاء على الثعابين ويمكن استخدامها من خلال وضعها في أماكن متفرقة في المنزل أو حتى عند حرقها.
- عشبة اللافندر تعتبر واحده من اقوى الاعشاب التي تساعد في التخلص من أي نوع من الزواحف لأن الثعابين لا تحب رائحة هذه العشبة وتقوم بالنفور منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “دور في الأماكن دي وانت هتلاقيه” .. علامات واضحة ومؤكدة تخبرك بوجود ثعبان في منزلك .. خلي بالك على نفسك قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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