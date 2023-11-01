الإجابة صدمت جميع الطلاب والمعلمين.. ما هو مفرد كلمة مواعين في اللغة العربية الخبراء يجيبون

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللغة العربية هي من أهم اللغات في كل دول العالم ومعروف انها بحر من المعاني والكلمات ونجد أن طلاب الثانويه العامه دائما ما يكون مهتمين بالأسئلة التي لطالما ما يتم تكرارها في الامتحانات، وقد يجدها البعض غريبه وهي متمثلة في ايجاد الجمع والمفرد لبعض الكلمات وخلال الحالية نجد أن هناك بعض الطلاب مهتمين بمعرفة ما هو مفرد كلمه مواعين، قد يبدو السؤال غريب بعض الشيء ولكن هناك اجابه بكل تاكيد وهناك مفرد لتلك الكلمه وقد أجاب على هذا السؤال الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين أستاذ اللغة العربية في جامعة الإسكندرية تابعونا للتفاصيل.
أعرف معنا.. ماهو مفرد كلمة “مواعين” في اللغة العربية
في هذا السياق قال الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين موضحا الاجابه ان مفرد كلمة مواعين هي ماعون، وأوضح أن تلك الكلمه قد تطور معناها لفظيا وأصبحت تنطق مواعين، ومن المعروف أن المواعين هي جميع الأدوات والمعدات الموجودة في المطبخ والتي تساعد سيدة المنزل في الطهي ولكن ما هو معنى كلمة مواعين ومما تشتق تابعونا
اعرف مامعنى كلمة “ماعون” في اللغة العربية
على جانب من آخر قال الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين أن كلمة مواعين مشتقة من كلمة ماعون وهي مذكورة كذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى يمنعون الماعون أي أنه يطلق، على هؤلاء الأشخاص الذين يمنعون المساعدة من أن تصل إلى غيرهم، وتطورت لفظيا واصبحت مواعين اي ان المواعين هي كل الاشياء التي تساعد الإنسان وليس فقط الأدوات الموجودة في المطبخ وتوزن كلمة معون في اللغة العربية عل وزن فاعول.
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