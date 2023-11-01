دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعاني من ‘‘النحافة’’ الزائدة؟ أنت في خطر حقيقي.. إليك نصائح عاجلة لإنقاذ صحتك من التدهور,

النحافة او فقدان الوزن حالة يمكن أن تنجم عن: انخفاض في كمية السوائل في الجسم، أو انخفاض في كتلة العضلات، أو الدهون. وانخفاض السوائل الجسم يمكن أن يحدث نتيجة لتناول بعض الأدوية، أوعدم تناول السوائل بالشكل اللازم، أو نتيجة للاصابة بمرض معين مثل السكري. أما انخفاض الدهون في الجسم فيمكن أن يكون نتيجة اتباع الحمية الغذائية وممارسة الرياضة. كما ومن الممكن فقدان الوزن السريع والطبيعي بعد الحمل والولادة. الا انه قد تصل في بعض الحالات من النحافة وفقدان الوزن الى ان تصبح حالات مرضية وتستدعي عناية خاصة وعلاج. اليكم كل اسباب النحافة فيما يلي:

الضغوطات والإجهادات

مشاكل الحياة وهمومها قد تكون أحد اسباب النحافة، الانفصال العاطفي الطلاق، وفاة شخص قريب، ضغوطات الامتحانات أو مشاكل العمل، كلها لربما قد تقود الى الاصابة بالضغوطات النفسية والاكتئاب المرتبط بفقدان الشهية. ومن الطبيعي أن تفقد بضعة كيلوغرامات تبعاً لهكذا ظروف، ولكن سرعان ما تستعيد رغبتك في تناول الطعام وتعاود اكتساب الوزن فور احساسك بالسعادة وانتهاء فترة الازمة والمشاكل.

اضطرابات الاكل

فقدان الوزن الكبير والمستمر يمكن أن يكون نتيجة لاضطراب في الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي (Anorexia Nervosa)، أو اضطراب النهام العصابي (Bulimia Nervosa).

ما هي أسرار النحافة؟

اسباب النحافة الطبية

قد تكون الاصابة بالنحافة نتيجة خلل ما في وظيفة الجسم أو الإصابة بمرض معين أدى الى نقصان الوزن السريع، ويشمل ذلك:

مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية (hyperthyroidism)، أو الإفراط في علاج الغدة الدرقية.

الاصابة بالسرطان.

الاثار الجانبية لبعض الأدوية.

الادمان على الكحول، وتعاطي المخدرات.

الاصابة بامراض القلب والكلى وأمراض الكبد.

اضطرابات في الغدد وافرازالهرمونات، كما يحدث في مرض أديسون أو السكري، وتحديدا في الحالات الغير مشخصة والتي لا تلقى عناية خاصة.

التهابات مزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة.

بعض أمراض القناة الهضمية مثل قرحة المعدة، داء الامعاء الالتهابي (Inflammatory Bowel Diseases – IBD) والاضطرابات الهضمية المختلفة التي تشمل حساسية القمح وعدم تحمل اللاكتوز.

عدوى بكتيرية، فيروسية أو طفيلية، مثل التهابات المعدة والأمعاء، والسل (TB).

الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

متى تصبح النحافة مشكلة طبية وتسترعي العناية الخاصة؟

التذبذب المستمر في نقصان الوزن.

فقدان غير مقصود للوزن وبما يزيد عن 5% من وزنك وخلال مدة زمنية تتراوح ما بين 6 الى 12 شهر.

يجب أن تولي اهتماما خاصا إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل: التعب، وفقدان الشهية، وتغير في معدل وطبيعة التبول والاخراج لديك.