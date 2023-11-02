“نصيحه ذهبية لكل ربة منزل”..كيفية الاستفادة من الملح لترشيد استهلاك الغاز جربيه ولن تندمي..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعم، الملح يمكن أن يكون حليفك في توفير الغاز والمال. كل ما عليك فعله هو وضع كيس من الملح على أنبوبة البوتاجاز، وستلاحظين الفرق في استهلاك الغاز.

ولكن كيف يعمل الملح على ترشيد الغاز؟ السر في خصائص الملح الفيزيائية، حيث يقوم الملح بتبريد الأنبوبة وتقليل ضغط الغاز داخلها، مما يؤدي إلى تقليل سرعة تدفق الغاز وبالتالي تقليل استهلاكه. هذه الطريقة مجربة ومضمونة من قبل الكثير من ربات البيوت، ولا تسبب أي ضرر أو خطورة على الأنبوبة أو على سلامتك.

إذا كنت ترغبين في تجربة هذه الطريقة، فعليك اتباع الخطوات التالية:

احضري كمية من الملح تقدر بحوالي كوب واحد.

ضعي الملح في كيس بلاستيكي نظيف وجاف، وأغلقيه جيدًا.

ضعي الكيس فوق أنبوبة الغاز، بحيث يغطي جزءًا منها.

استخدمي الأنبوبة كالمعتاد، وستلاحظين أن الشعلات أصبحت أضعف وأصغر.

استمري في استخدام الملح حتى يذوب أو يصير رطبًا، ثم استبدليه بآخر.

هذه الطريقة ستساعدك على استخدام كامل كمية الغاز الموجودة في الأنبوبة، دون أن تضطري إلى شراء أخرى قبل نفادها. كما ستساعدك على توفير المال والحفاظ على البيئة.

إذا كنت تودين طريقة أخرى لترشيد الغاز باستخدام الملح، فجربي هذه:

املأِ وعاءً كبيرًا بالماء، وأضفِ إليه كمية من الملح.

اغمسِ أنبوبة الغاز في الماء المالح، بحيث تغطى جزءًا منها.

اتركِ الأنبوبة في الماء لمدة ساعة واحدة على الأقل، ثم انزعيها وجففيها جيدًا.

استخدمي الأنبوبة كالمعتاد، وستجدين أن الغاز يستمر لفترة أطول.

هذه الطريقة تعمل على تنظيف الأنبوبة من الشوائب والرواسب التي قد تعيق تدفق الغاز، وتحسن من أداء الأنبوبة وتزيد من عمرها الافتراضي.

كما ترين، الملح هو مادة متعددة الاستخدامات والفوائد، ويمكنك استغلاله في تحسين حياتك ومنزلك. جربي هذه الحيل الذكية، وشاركينا رأيك وتجربتك.