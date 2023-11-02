دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على الأطعمة والمشروبات التي تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان,

يشير الخبراء الى أن خطر الإصابة بالسرطان يتأثر بعدد كبير من العوامل الخارجية كالبيئة، تلوث الهواء، أنماط الحياة والأنظمة الغذائية أيضاً.

من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي لائحة الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان:

اللحوم المحروقة: إن شوي اللحوم الحمراء والمصنعة على درجة حرارة عالية حتى تصبح محروقة يؤثر بشكل سلبي على الحمض النووي.

– الفشار المصنع في الميكرويف: تحتوي أكياس الفشار الخاصة بالميكرويف على مادة Perfluorooctanoic acid وهي مادة يعتقد العلماء أنها مسرطنة.

– المشروبات الغازية: المشروبات الغازية هي مزيج قاتل من الألوان المضرة والمواد الحافظة المحملة بأطنان من السكر.

– الكحول: أثبتت دراسات عدة وجود صلة بين استهلاك الكحول والإصابة بالسرطان. إذ يمكن أن تزيد الكحول من مخاطر الإصابة بالسرطان عن طريق زيادة الوزن.

– الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح: إن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.

– الأطعمة المعلبة: تحتوي عبوات معظم الأطعمة المعلبة على مادة bisphenol A المعروفة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

– المحليات الاصطناعية: إن استهلاك المحليات الاصطناعية لتقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة ليس خطوة جيدة. فقد أظهرت دراسات عدة أن هناك علاقة بين المحليات الاصطناعية ومخاطر الإصابة بالسرطان…