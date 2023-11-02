دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيفية إخراج الماء من داخل الأذن.،, b>نصائح لإخراج الماء من الأذن الضغط براحة اليد: أفضل طريقة للقيام بذلك هي الطريقة التقليدية بالضغط براحة يدك على الأذن المصابة ثم تحريرها. … هز الرأس: للتخلص من الماء قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يوجد فيه الماء في الأذن وهز رأسك قليلاً حتى ينفد السائل.

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