“عادل امام بين الحياة والموت لا اله الا الله” .. تصريحات خاص من شيرين حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام في أقل من ٥ أيام!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهرت الفنانة شيرين الممثلة المعروفة في برنامج تلفزيوني وتحدثت عن الاحوال الصحية للفنان الكبير عادل امام وعن الإشاعات التي تنتشر كل فترة حول صحته وكشفت عن الحقيقة خاصة بعد انتشار اخر خبر على صفحات التواصل الاجتماعي أنه قد تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى لذلك أصرت أن تظهر الحقيقة وتنفي الكثير من الإشاعات الخاصة بهذا الموضوع المتكرر

تصريح الفنانة شيرين حول صحة الفنان عادل امام

علقت الفنانة القديمة شيرين على الخبر المنتشر حول صحة الفنان العظيم عادل امام على أنه تدهورت صحته وتم نقله إلى المستشفى ودخل في غيبوبة استنكرت هذا الخبر وصفته قائلة أن صحته جيدة الحمدلله وانها على تواصل دائم معه واطمئن عليه وأنه في أفضل حال وقد حذرت الأشخاص الذين يروحون لهذه الإشاعات انها تؤذي عائلته وتؤذيه لأنها غير صحيحة ودعت المواطنين ومحبين الفنان عدم تصديق كل ما ينشر عن الزعيم

حقيقة خبر اصابة الفنان عادل امام بمرض الزهايمر

سئلت الفنانة شيرين باللقاء التليفزيوني أيضا حول خبر اخر منتشر حول الزعيم وأنه قد اصابه مرض الزهايمر واجابت باستغراب ” يا ساتر يارب مش حقيقة طبعا أعوذ بالله ، تحية كبيرة من قلبي وعقلي وروحي للفنان العظيم عادل امام وزوجته اللي واقفة جنبه دايما وأولاده ربنا يباركلك فيهم بابا هرم وكبير وكلنا بنحبه وياريت الناس اللي بتقول الإشاعات دي تخف علينا شوية يموتونا وشوية يحييونا ارحمونا شوية”