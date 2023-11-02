دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من المكونات الغذائية الشائعة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بطرق متعددة. ومع ذلك، هناك طرق خاطئة وخطيرة يمكن أن تجلب الأمراض عند طهيه. في هذا المقال، سنسلط الضوء على بعض هذه الطرق ونوضح لماذا يجب تجنبها بسبب ما تسببه من أمراض خطيرة طرق خاطئة لطهي البيض تجلب أمراض خطيرة عدم طهي البيض بشكل كامل: أحد أخطر الأمور التي يمكن أن تحدث عند طهي البيض هو عدم طهيه بشكل كامل. البيض النصف مطهي يمكن أن يحتوي على بكتيريا مثل سالمونيلا، وهذه البكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. لذا يجب التأكد من طهي البيض بشكل جيد حتى يتمام النضج. طهي البيض على درجة حرارة منخفضة: عندما يتم طهي البيض على درجة حرارة منخفضة، يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً للنضج، مما يزيد من فرص نمو البكتيريا. يُفضل طهي البيض على درجة حرارة مرتفعة ولمدة قصيرة لضمان القضاء على البكتيريا. خطر استخدام الأدوات غير نظيفة عند طهي البيض الأدوات المستخدمة في طهي البيض يجب أن تكون نظيفة جيدًا. إذا تم استخدام أواني أو أدوات غير نظيفة، فإنها يمكن أن تحمل بكتيريا وتنقلها إلى البيض، مما يزيد من فرص التلوث الغذائي. ترك البيض مكشوفًا لفترات طويلة: عند ترك البيض مكشوفًا لفترات طويلة عند درجة حرارة الغرفة، يمكن للبكتيريا أن تنمو بسرعة. يجب تخزين البيض في الثلاجة وتجنب تركه خارجها لفترات طويلة. عدم غسل اليدين بعد التعامل مع البيض: يجب غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء بعد التعامل مع البيض، خصوصًا إذا كنت قد لمست القشرة. ذلك لأن البيض قد يكون ملوثًا ويمكن نقل البكتيريا من اليدين إلى الأماكن الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتقتلي عيالك بإيدك لو بتعمليلهم البيض بالطريقة دي” .. طريقة سامة لطهي البيض تجلب أكثر من ٢٠ مرض خطير!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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