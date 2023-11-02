“وصفة جبارة من الاخر هتخلي شعرك بيلمع من غير شعراية بيضا” .. في أقل من ٥ اسام ستتخلص من الشعر الأبيض تماما!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة الشيب واحدة من المشاكل الشائعة التي تؤثر على الكثير من الأشخاص مع تقدم العمر. إذا كنت تبحث عن وسيلة طبيعية للتخلص من الشيب وإعادة اللون القوي واللامع لشعرك، فإليك وصفة بسيطة تستخدم القرنفل والقهوة.

المكونات لوصفة التخلص من الشيب بالقهوة والقرنفل

2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

1/2 كوب من زيت الزيتون

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري للرائحة)

خطوات وصفة القهوة والقرنفل للمعان الشعر والتخلص من الشيب

قومي بمزج حبوب القهوة المطحونة والقرنفل المطحون في وعاء. سخني زيت جوز الهند وزيت الزيتون على نار خفيفة حتى تصبح الزيوت دافئة. أضيفي المزيج من حبوب القهوة والقرنفل إلى الزيوت وامزجيهم جيدًا. اتركي الخليط يبرد قليلاً حتى يصبح دافئًا باللمس. ضعي الخليط على فروة الرأس وشعرك، ودلكيه بلطف لمدة 15-20 دقيقة. اتركي الوصفة تعمل لمدة ساعة تقريباً. بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو ومكيف عادي.

التكرار:

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. تحتاج إلى الصبر، حيث قد تستغرق بضعة أسابيع قبل أن تلاحظي تحسنًا في لون شعرك وتقليل الشيب.

تذكري أن هذه الوصفة تعتمد على المكونات الطبيعية لذلك يجب أن تقوم باختبار الحساسية على منطقة الرقبة للتأكد قبل حدوث أي مضاعفات بالشهر