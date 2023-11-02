“زغاريط في كل شارع في مصر بسبب سن المعاش الجديد” .. تعديل اخير في مصلحة الموظفين في سن التقاعد الرسمي ومكافأة نهاية الخدمة ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد اختتام النقاشات التي أجريت في مجلس النواب حول التعديلات الجديدة في السياسات المتعلقة بسن التقاعد للموظفين في القطاعين العام والخاص، يسرنا الإعلان عن القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مصلحة المواطن ودعمه في التغلب على التحديات المتنوعة في حياته. تتطلع سياسة العمل لعام 2023 إلى تعزيز مستوى الرفاهية وتقديم دعم أوسع نطاقًا للمواطنين. سنوضح التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر في هذا المقال.

قرارات تنفيذ قانون العمل الجديد

تم إقرار مجموعة من الإجراءات لحماية حقوق الموظفين عند تحقيقهم لسن التقاعد المناسبة. وفقًا لهذه الإجراءات، تم تحديد سن التقاعد عند ستين عامًا، ويحظى الموظفون بالحماية من الفصل العشوائي من قبل أصحاب الأعمال قبل بلوغهم هذا العمر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الموظفين الاستمرار في أداء واجباتهم حتى يصلوا إلى سن التقاعد. وفي نهاية مسيرتهم المهنية، سيتم منح الموظفين جميع حقوقهم المستحقة من معاشاتهم دون أي انتقاص.

تفاصيل تخص مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة تمثل إحدى العناصر الهامة في العلاقة بين صاحب العمل والموظف. تُعتبر هذه المكافأة تقديرًا للفترة التي قضاها الموظف في خدمة الشركة أو المؤسسة، وتمنح كمكافأة عند انتهاء الخدمة. إنها عادة مبلغ مالي يعتمد على عدة عوامل مثل مدى خدمة الموظف ورواتبه الأخيرة. تلعب مكافأة نهاية الخدمة دورًا في تشجيع الموظفين على الالتزام وتقديم أداء جيد خلال فترة عملهم، كما تساعدهم في التخطيط للمستقبل بعد انتهاء خدمتهم في الشركة.