“فكرة عبقرية بمليون جنية”.. تعرفي على طرق استخدام “زيت القلي المستعمل” التي لا تخطر على بالك.. مش هترمي زيت القلي بعد اليوم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستهلك معظم ربات البيوت كميات كبيرة من زيت الطعام سواء في القلي أو الطبخ مما ينتج عنه كمية كبيرة من زيت القلي المستعمل الذي يعتقد الكثيرين أنه بلا فائدة مما يدفعهم إلى رميه والتخلص منه بدون أي استفادة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أنه يمكن إعادة استخدام زيت القلي بطرق أخرى للحصول على أكبر فائدة بدلاً من رميه، لذلك دعونا نتعرف معكم على بعض استخدامات زيت القلي خلال السطور القليلة القادمة.
طرق استخدام زيت القلي المستعمل
يمكنك الإستفادة من زيت القلي الذي تم استخدامه لعدد من المرات بأكثر من طريقة مفيدة بدلاً من التخلص منه، منها صناعة الصابون في المنزل بالاستعانة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهي كالتالي:
- كمية من زيت القلي المستعمل تصل إلى حوالي 4 أو 5 لتر.
- كوب واحد من صودا الخبز.
- كوب من المعطر.
- 5 لتر من الماء.
- وعاء من البلاستيك.
خطوات عمل الصابون المنزلي
يجب على كل ربة منزل استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لديها من أجل توفير احتياجات المنزل، لهذا يمكن صناعة الصابون في المنزل باستخدام زيت القلي المستعمل بخطوات بسيطة كالتالي:
- يجب توفر كمية كافية من زيت القلي المستعمل بمقدار 4 إلى 5 لتر تقريباً.
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك نضع فيه كمية الماء مع صودا الخبز ونمزجهم معاً.
- نضيف الزيت للخليط ونستمر في التقليب ثم نضع الزيت العطري حسب الرغبة.
- نستخدم عصا خشبية لتقليب المكونات معاً جيدا حتى تتجانس ويصبح قوامها ثقيل أشبه بالعجين.
- نبدأ بتقسيم الخليط بالسكين على هيئة قوالب في حجم الصابون ونتركها لفترة طويلة تصل إلى 3 أسابيع.
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