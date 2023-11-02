“وصفة خطيرة زي بطاطس المطاعم بالظبط في أقل من ٥ دقايق” .. وصفة البطاطس المحمرة الصحية بدون استخدام زيت!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن البطاطس المحمرة هي وجبة شهية تحبها الكثيرون، ولكن استخدام الزيت في تحضيرها يمكن أن يجعلها عالية بالسعرات الحرارية والدهون. ومع ذلك، هناك طرق صحية لتحضير البطاطس المحمرة بدون استخدام زيت، مما يتيح لك الاستمتاع بهذا الطبق اللذيذ بدون الشعور بالذنب. فيما يلي بعض الطرق لتحضير البطاطس المحمرة الصحية

طريقة المطاعم بعمل البطاطس المحمرة بدون استخدام زيت

1. قشّر واقطع البطاطس:

قبل البدء في الشوي، ابدأ بغسل البطاطس وتقشيرها إذا كنت ترغب في ذلك. ثم قطع البطاطس إلى شرائح رقيقة أو أصابع بنفس الحجم لضمان تحضير متجانس.

2. استخدم البهارات والتوابل:

يمكنك إضافة النكهة للبطاطس المحمرة بواسطة البهارات والتوابل. استخدم التوابل المفضلة لديك مثل البابريكا والكمون والزعتر الجاف لتعزيز النكهة دون الحاجة إلى زيت.

3. انتقل إلى الفرن:

قم بوضع شرائح البطاطس المقطعة على صينية فرن مبطنة بورق الخبز لمنع الالتصاق. ثم ضعها في الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية واشويها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. يمكن أن تستغرق هذه العملية حوالي 25-30 دقيقة.

4. قلل من السعرات الحرارية:

إذا كنت تبحث عن طريقة للحد من السعرات الحرارية، فاستخدم فرن الهواء الساخن بدلاً من الفرن التقليدي. هذا سيساعد في تقليل استهلاك الطاقة وسعرات الدهون.

5. التحكم في القوام:

للحصول على بطاطس محمرة مقرمشة، قد تحتاج إلى تقليل درجة الحرارة وزمن الشواء قليلاً، وتقليل عدد المرات التي تقوم فيها بتقليب البطاطس على الصينية.

6. قدم مع صلصة صحية:

بدلاً من الزيت، يمكنك تناول البطاطس المحمرة مع صلصة خفيفة مصنوعة من اللبن الزبادي والزبدة الفول السوداني أو صلصة الطماطم المنزلية.

باستخدام هذه الطرق، يمكنك الاستمتاع بالبطاطس المحمرة اللذيذة بدون زيت والاستفادة من قيمتها الغذائية دون الشعور بالذنب. تجربة هذه الوصفات ستكون ممتعة وصحية لك