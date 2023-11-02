دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات الشهيرة في جميع البيوت المصرية لما تتميز به من طعم لذيذ وشهي وفوائد غذائية متعددة، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وبنكهات متعددة يعشقها الجميع من الصغار والكبار على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك فقد تظهر بعض العلامات على البطاطس تجعلها ضارة وغير صحية على الإطلاق مما يتوجب التخلص منها في الحال نظراً لخطورتها على الصحة.
علامات في البطاطس الضارة بصحة الإنسان
أكدت بعض الأبحاث على خطر طهي البطاطس التي تحتوي على اللون الأخضر في القشرة مما يدل على وجود نوعين من الجلايكو ألكاويدس وهما مواد سامة تتكون من السولانين والشاكونين وهما المسؤلان عن ظهور هذا اللون الاخضر في البطاطس، لذا يجب اختيار البطاطس بعناية والتأكد من عدم تغير لونها عند شرائها أو طهيها منعاً للإصابة بالتسمم أو الأمراض الخطيرة لأن اللون الأخضر يدل على ارتفاع نسبة السموم في البطاطس.
خطورة تناول البطاطس ذات اللون الأخضر
أثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة لعلماء متخصصين في السموم أن هناك خطورة بالغة من تناول البطاطس التي تظهر عليها علامات خضراء للأسباب التالية:
- تصيب الإنسان بأعراض خطيرة منها الشعور بالقئ وآلام البطن الشديدة بجانب اضطرابات في المعدة وإسهال وقد يصل إلى الحمى المرتفعة.
- تناول هذه البطاطس قد يؤدي إلى الوفاة لاحتوائها على نسبة كبيرة من السموم الضارة وهي مادة السولانين السامة التي قد يظهر أعراضها بعد ساعات قليلة من تناولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سم قاتل منتشر في البيوت”.. احذري ظهور علامات خطيرة على “البطاطس” تدمر الصحة وتصيب بالأمراض.. خليكي ناصحة واحمي صحتك وصحة أطفالك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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