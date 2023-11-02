دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شراب طبيعي أقوي من البنسلين 10مرات يقتل الالتهابات ويحمي الجسم (مكوناته),

في مواجهة الكريب والرشح والإنفلونزا، نحن نعتقد بكل سذاجة أنه ليس هناك إلا المضادات الحيوية الصيدلانية لمحاربتها ولتساندنا في الشفاء كما لو أننا لا نمتلك أي مناعة.

صحيح طبعاً أن بعض المضادات الحيوية لها تأثير فعال على الالتهابات والمضاعفات الناتجة عن الانفلونزا والرشح، ولكن هناك العديد من الآثار الجانبية التي يجب أن لا نستخف بها كما لا تعالج المضادات الحيوية بالضرورة كل الأمراض.

بدل أن نثق بشكل أعمى بالمضادات الحيوية، من الأفضل أن نتوجه نحو تقوية جهازنا المناعي بفضل هذا الشراب الطبيعي ذا القدرات المميزة والذي تكمن مهمته الرئيسية في تقوية الدفاعات المناعية في جسمكم ومضاعفتها 20 مرة !

يمكنكم أن تحضّروه انطلاقاً من 3 مكونات طبيعية فقط :

إليكم من كله لك الشراب الطبيعي لتقوية مناعتكم

المكونات

• بضع فصوص ثوم

• نصف كوب ماء

• نصف كوب من خل التفاح العضوي

• نصف كوب من العسل العضوي

طريقة الاستعمال

يجب أن نهرس فصوص الثوم ونمزجها مع المكونات الأخرى. اسكبوا كل المزيج في وعاء عازل للحرارة ذَا غطاء مغلق بإحكام واتركوه كل الليل.

في صباح اليوم التالي، يجب أن تصفّوا المزيج وتضعوه في مكان معتم ومعزول.

لديكم الآن الخيار بين أن تتناولوه لشفاء مرض ما أو أن تأخذوا ملعقتين كبيرتين كل يوم لتجعلوا مناعتكم لا تُقهر. على كل الأحوال، يمكنكم أن تقضوا على الرشح والكريب ومشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية إذا أخذتم ملعقتين صغيرتين كل ساعتين.

يتميز العسل بأنه مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ممتاز للتخلص من آلام الحنجرة والسعال المزمن. الثوم مضاد فعال للفيروسات ومنشط قوي لمناعتكم.

أخيراً، لسنا بحاجة للتذكير بقدرات خل التفاح في مجال الشفاء وبغناه بالمواد الغذائية التي تحافظ على صحتكم وحيويتك