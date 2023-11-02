دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيف تنجو من النوبة القلبية إذا فاجأتك وكنت لوحدك؟ ( إرشادات طبية ذهبية ),

٢- انت تعبان جدًا، متضايق ومحبط

٣- فجأةً تصاب بألم شديد في صدرك يمتد الى ذراعك وفكك.

وانت على بعد ٥ كم فقط من المستشفى القريب من منزلك

٤- لسوء الحظ لا تعلم ان كنت تستطيع الوصول الى المستشفى

٥- لقد تدربت في الانعاش على الاخرين ولكن لم يتم تدريبك في انعاش نفسك

٦- كيف تنجو من نوبة قلبية وانت لوحدك؟ بما ان الكثير يكونون لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية، الشخص الذي يدق قلبه بطريقة غير منتظمة ويبدأ بالشعور بالدوار، لديه فقط ١٠ ثواني قبل فقدان الوعي

٧- لكن هؤلاء باستطاعتهم مساعدة انفسهم عن طريق الكح المتكرر القوي.

نفس عميق لا بد ان يسبق كل كحة، والكحة يجب ان تكون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك نفس وكحة يجب ان تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة او الشعور بضربات قلب طبيعية مرة اخرى

٨- النفس العميق يوصل الاكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتبقي الدم يدور. كما ان الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب. بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالنوبة الوصول للمستشفى

٩- اخبر اكبر عدد تعرفه من الناس عن هذا. قد تنقذهم هذه المعلومة

١٠- اخصائي القلب يقول لو ان كل شخص ارسله الى ١٠ اشخاص سوف يتم انقاذ شخص واحد على الاقل

١١- بدل من ارسال النكت، ساهم رجاءً بارسال هذه الرسالة التي ممكن ان تنقذ حياة شخص.

١٢- لو وصلتك هذه الرسالة اكثر من مرة فلا تتضايق بل كن سعيد لوجود عدد كبير من الاصدقاء الذين تهمهم صحتك.