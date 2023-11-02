“عشبة تصنع المعجزات”.. عشبة سحرية منتشرة بالأسواق وبسعر التراب ..تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخلصك من السموم.. اعرفها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عشبة تصنع المعجزات.. يبحث الكثير من الاشخاص عن طرق طبيعية لطرد السموم ، لذلك سوف نقدم لكم غشبة تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية،وتعد هذه النبتة من بين الأطعمة الأكثر فعالية لتنظيف الجسم،كما تعتبر فعالة كذلك لإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية.

العشبة المعجزة.. هتخلصك من السموم

تعد الكزبرة من الخضروات التي لها فعالية في هذا المجال لكونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم،وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم.

عصير الكزبرة الطارد للسموم

يعد عصير الكزبرة لطرد السموم من أفضل أنواع العصائر للتخلص من السموم بالجسم وسهلة التحضير بالمنزل كل ماعليك إحضار الآتي:

كزبرة خضراء

سكر

الماء

طريقة التحضير العصير

ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيهم جيداً.

قومي بسكب العصير وقدميه بارداً.

مدي فائدة نبات الكزبرة

حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها).