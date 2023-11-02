كاارثة.. اوعى تشتريها تانى وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من” الطماطم” تسبب أمراض خطيرة ويؤدي إلى الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الطماطم لا غني عنها في اي منزل لأنها تدخل في الكثير من الوصفات ،ولكن وزارة الزراعة حذرت من شراء نوع معين من الطماطم في الأسواق حيث انه خطر على صحة ويسبب كوارث والعديد من الأمراض المختلفة ،لذا يجب الحذر عند شراء الطماطم الخضراء او الغير صالحة للأكل يجب عليك تجنب هذا النوع الذي تم استيراد تقاوي غير صالحة للاستخدام من قبل البعض المزارعين ولكن الوزارة قامت بتفتيش البساتين وسوف تعاقب كل من يقوم بزراعتها وحذرت المواطنين من شراء هذا النوع لانه يسبب امراض كثيرة ويحتوي على مواد تسمى تسبب العديد من الأمراض في الجهاز الهضمي والأمعاء وتصيب الأفراد بأمراض خطيرة يمكن تؤدي إلى الوفاة.

نصائح عند شراء الطماطم للحفاظ علي صحتك وصحة أولادك

احرصي دائما عند شراء الطماطم ان تكون ذات اللون الاحمر مكتمل النشط اي النمو حيث ان الطماطم الغير مكتمله توجد بها بعض اللون الأخضر فهي تحتوي على مادة سامة ضارة جدا بالصحة وتسبب بعض الأمراض المختلفة مثل القئ وآلام في الحلق وآلام في الأمعاء نتيجة لعدم جيدا بالإضافة، إلى أنك لا تقومي بشراء الطماطم التي بها جزء عفن حتى ولو صغير لا تقوم بإزالته باستخدام الطماطم حيث ان هذا الجزء يؤثر على الأجزاء كاملة.