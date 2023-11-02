«عشان متجيش تقول معرفش » … هل تعلم مميزات تفعيل خاصية وضع الطيران بالهاتف المحمول؟!…مميزات متخطرش على بال حد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهاتف المحمول أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية إنه أكثر من مجرد جهاز اتصال، بل هو رفيقنا الدائم وأداة للتواصل والترفيه والعمل يمكننا القول بثقة أن الهاتف المحمول أصبح لا غني عنه في الحياة بسبب العديد من الأسباب، يُمكن للهاتف المحمول تنظيم حياتنا وزمننا بشكل فعال يمكننا إضافة الملاحظات والمواعيد في التقاويم الإلكترونية واستخدام تطبيقات لإدارة المهام هذا يسهل علينا تحقيق الإنتاجية وتنظيم وقتنا بشكل أفضل، الهاتف المحمول أصبح شريكًا لا غني عنه في حياتنا اليومية، حيث يسهم في تسهيل الاتصال وتحقيق الإنتاجية وتوفير وسائل الترفيه إنه أداة متعددة الاستخدامات تأتي بفوائد كبيرة، وهي لا غنى عنها في عصرنا الحالي.

خاصية وضع الطيران

خاصية وضع الطيران هي إعداد تتوفر في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة اللوحية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iOS و Android تمكن هذه الخاصية المستخدمين من تعطيل وظائف الاتصال اللاسلكي والإنترنت أثناء الرحلات الجوية أو في أماكن يُطلب فيها من الأجهزة الإلكترونية أن تكون في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

مميزات وضع الطيران بالهاتف المحمول