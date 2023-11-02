«معلومة بمليون جنيه»..ماهو السر وراء وجود ثقب صغير في القفل؟!.. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معظم الناس يتجاهلون أهمية الفجوة في القفل، كل شيء، بما في ذلك الأقفال، مصمم بعناية للاستخدام العملي. الفجوة الصغيرة في قاع القفل، المعروفة بـ “فجوة التزييت”، تخدم غرضًا حيويًا بالسماح بتزييت القفل وحمايته من مشاكل مثل الرطوبة والصدأ، مما يضمن طول عمر القفل.

بالمثل تحتوي العديد من الأشياء اليومية، مثل الإطارات الملونة وغطاء القلم والمساطر، على فتحات أو ثقوب محددة لأغراض عملية مثل محو الحبر، وتنظيم الممحاة، وتعليق المسطرة لأغراض تجارية، وتهوية الأحذية لمنع تراكم الجراثيم.

اكتشف أسباب وجود الثقوب في الأقفال والعديد من الأشياء اليومية، القفل يحتوي على فتحة صغيرة في قاعه، تُعرف بـ “فجوة التزييت”، مصممة لتزييت القفل وحمايته من المشاكل المحتملة مثل الرطوبة والصدأ، مما يضمن دوام القفل، الإطارات الملونة تأتي بأنواع مختلفة، وكل لون يخدم غرضًا محددًا، مثل اللون الأزرق لمحو الحبر واللون الأحمر لمحو الأقلام الرصاص، ثمة ثقوب في غطاء القلم لتثبيت طي الممحاة الصغيرة عند طرف القلم. المساطر البلاستيكية قد تحتوي على ثقوب لتعليقها بالجملة في المكتبات أو الأماكن التجارية، وبالمثل الثقوب الصغيرة في أحذية كونفرس كانت في الأصل مخصصة للتهوية ومنع تراكم الجراثيم، بينما تخدم الشقوق في المسطرة وثقوب الأحذية غرضين بالسماح بالتعليق وضمان تهوية القدمين، مما يقلل من تراكم الجراثيم.