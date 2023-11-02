دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعاني من التهاب في مفاصل اليد ..اليكم 6طرق طبيعية وبسيطة للتخلص منه الى الأبد..شاهد,

كمادات الثلج: إن استخدام الثلج سواء أكياس بها ثلج مجروش أو أكياس بها خضرورات مجمدة ووضعها بشكل مستمر ومتكرر على المفصل الملتهب باليد يساعد بشكل كبير على تخفيف الألم ويقلل من حدته، ويجب أن تضعيه مدة 20 دقيقة لعدة مرات كل يوم وإذا كانت يدك لا تتحمل درجة البرودة فيمكنك وضع قماشة رقيقة بين يدك وبين أكياس الثلج.

2- خل التفاح: خل التفاح له خواص مضادة للالتهابات كما أنه يساعد على تقليل الألم والتصلب في مفصل اليد الملتهب ويمكنك تناوله هكذا:

تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج مع ملعقة من خل التفاح مع إضافة بعض العسل إليه كل يوم

خلط ملعقة أو ربع ملعقة من الفلفل الحار في كوب دافئ من خل التفاح ووضع المفصل الملتهب به لمدة ربع ساعة ثم يشطف ويكرر ذلك يوميا حتى تشعر بالتحسن.

3- الزنجبيل: للزنجبيل خواص مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات وهو بذلك يساعد على الحد من آلام المفاصل والالتهابات، يمكنك إضافة هذا النبات إلى الطعام عند طهيه ويمكنك كذلك إعداد وشرب شاي الزنجبيل بالطريقة التالية:

قم بتقطيع قطع صغيرة من الزنجبيل

اغليها في كوب من الماء لمدة 10 دقائق

قم بتصفية وشرب هذا الشاي مرتين أو ثلاثة مرات يوميا حتى تشعر بالتحسن.

4- العسل والقرفة: إن خليط العسل ومسحوق القرفة هو وسيلة طبيعية وممتازة لعلاج التهاب المفاصل في اليدين ويساعد على الاسترخاء أيضا فالعسل له صفات مطهرة والقرفة لها صفات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

يمكنك خلط ملعقة من العسل ونصف ملعقة من القرفة وأكل هذا الخليط على الريق كل صباح لعدة أسابيع أو حتى تحصل على نتيجة جيدة.

5- ملح ابسوم: ملح ابسوم هو جيد جدا للحد من الألم والتصلب الذي يصاحب التهاب المفاصل، ويحتوي على الماغنسيوم الهام الذي يقلل أيضا من آلام الأعصاب

قم بنقع كوبين من ملح ابسوم في حمام الماء الدافئ وانقع يديك به لمدة من 20- 30 دقيقة وافعل ذلك ثلاث مرات أسبوعيا لعدة أسابيع أو حتى تشعر بالتحسن في يدك.

6- زيت الزيتون: يمكن استخدام الزيت لتدليك اليد والأصابع عن طريق إضافة قطرات من زيت الافندر إلى بعض من زيت الزيتون وتدليك مفصل اليد به لتخفيف الالتهاب، كما يمكنك استخدام زيت الزيتون لطهي الطعام للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالاتهاب المفاصل الروماتيزمي.