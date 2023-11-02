” طريقك نحو الثراء “..خطوات بسيطة لإخراج جهاز الضغط من التلفزيون القديم واستخدامه في صناعات مختلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التلفزيون هو واحد من أقدم الأجهزة الإلكترونية التي ابتكرها الإنسان، ولكن مع تطور التكنولوجيا وظهور الأجهزة الحديثة، أصبح التلفزيون القديم عبئًا يُرمى في المخلفات. لكن هل تعلم أن داخل التلفزيون القديم يوجد كنز من المواد والعناصر الثمينة التي يمكن إعادة استخدامها في صناعات مختلفة؟ في هذا المقال، سنشرح لك كيفية فك التلفزيون القديم وإخراج القطع الثمينة منه بأمان وسهولة.

الخطوة الأولى: تجهيز المعدات والأدوات

قبل أن تبدأ في فك التلفزيون القديم، عليك أن تحضر بعض المعدات والأدوات اللازمة لهذه العملية، مثل:

– مفكات براغي مختلفة الأحجام والأشكال

– قطعة قماش نظيفة وجافة

– قفازات ونظارات واقية

– مجفف شعر أو مصباح حراري

الخطوة الثانية: فك الغلاف الخارجي للتلفزيون

بعد أن تحضر المعدات والأدوات، عليك أن تبحث عن المسامير التي تثبت الغلاف الخارجي للتلفزيون، وتستخدم مفك البراغي المناسب لإزالتها. ثم ترفع الغلاف بحذر وتضعه جانبًا. تأكد من عدم تلف أي سلك أو قطعة داخلية أثناء فك الغلاف.

الخطوة الثالثة: استخراج جهاز الضغط الكهربائي

الآن، سترى داخل التلفزيون قطعًا مختلفة مثل لوحات الدارات والمقاومات والمكثفات وغيرها. لكن هذه ليست مصدر ثروتك. مصدر ثروتك هو جهاز الضغط الكهربائي، وهو عبارة عن أسطوانة زجاجية كبيرة تحتوي على غاز نادر يسمى “xenon”، هذا الغاز يستخدم في صناعة “الأضواء” و”الأشعة” لإخراج جهاز الضغط، عليك أولًا فصله عن باقي قطع التلفزيون بقطع الأسلاك التي تربطه بها. ثم تستخدم مجفف الشعر أو المصباح الحراري لتسخين الجزء السفلي من الأسطوانة، حتى تتمكن من فكه بسهولة. احذر من عدم كسر الأسطوانة أو تسريب الغاز منها، فهذا قد يسبب خطرًا على صحتك وسلامتك.

الخطوة الرابعة: استخدام جهاز الضغط في صناعات مختلفة

بعد أن تستخرج جهاز الضغط، يمكنك استخدامه في صناعات مختلفة، مثل:

– صناعة الأضواء: يمكنك استخدام جهاز الضغط لتجميع وتشغيل “لمبات النيون” و”الليزر” و”الإضاءة المسرحية”، فهذا الغاز ينبعث منه ضوء قوي ومتعدد الألوان.

– صناعة الأشعة: يمكنك استخدام جهاز الضغط لإنتاج “الأشعة السينية” و”الأشعة فوق البنفسجية” و”الأشعة تحت الحمراء”، فهذا الغاز يستطيع اختراق المواد المختلفة وإظهار ما بداخلها.

إذًا، لقد تعلمت كيفية فك التلفزيون القديم وإخراج جهاز الضغط منه، وكيفية استخدامه في صناعات مختلفة. نأمل أن تستفيد من هذه المعلومات، ولا تنسى أن تحافظ على سلامتك أثناء هذه العملية.