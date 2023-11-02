«كنز أغلي من الذهب»..قشور البيض كنز كلنا بنرميه تعالي أقولك ممكن تعملي بيها أيه..مكانها مش في الزبالة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعتبر مصدرًا هامًا للبروتين يُساهم في تعزيز قوة الجسم وحيويته عند تناوله بكميات معتدلة، ومع ذلك فإن أهمية قشور البيض والفوائد الكبيرة التي تحملها غالبًا ما يتم تجاهلها، إذ تحتوي هذه القشور على عناصر مفيدة وتحمل أهمية كبيرة، تُستخدم قشور البيض في وصفات طبيعية للعناية بالبشرة وتحسينها، وتُساهم في تفتيح البشرة وجعلها نضرة وناعمة، في هذا النص، سنناقش فوائد وأهمية قشور البيض والمكونات المفيدة التي تحتوي عليها.

تقدم قشور البيض فوائد متعددة للجسم، إذ تحتوي على الكولاجين الذي يُساهم في تقوية المفاصل والعظام وتخفيف الألم، كما تمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج العدوى الجلدية وتقليل حجم المسام الواسعة، بالإضافة إلى ذلك يُمكن استخدام قشور البيض للتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة على البشرة، وتحسين نسيجها وتفتيحها. للاستفادة من هذه الفوائد، يمكنك اتباع الشرح أدناه.

كيفية استخدام قشور البيض

في الماضي كان يستخدم الرعاة في الولايات المتحدة قشور البيض للتخفيف من مرارة القهوة، كما كانوا يضيفون قشور البيض إلى العصائر والوجبات اليومية بطريقة خاصة، وكانت هذه هي الطريقة التي اتبعوها:

1. يجب غسل قشور البيض جيدًا للتأكد من إزالة البكتيريا.

2. يُعرض قشور البيض المسلوقة لأشعة الشمس.

3. يُطحن بودرة من قشور البيض المجففة باستخدام الخلاط.

4. تُضاف بودرة قشور البيض إلى العصائر والوجبات اليومية بكميات مناسبة.

كان يُستخدم هذا الأسلوب لتعديل وتحسين مذاق القهوة، وكذلك للاستفادة من قشور غنية بالعناصر الغذائية القيمة في العصائر والأطعمة.