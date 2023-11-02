«أوعى ترميه تاني ابدا»..الكوسة فيها كنز أغلى من الذهب اوعي ترميها تاني..هتتحسرى على كل واحدة رمتيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من النساء يتخلصن من مخروطات الكوسا أثناء الطهي، دون أن يكونن على علم بفوائدها المذهلة للشعر، يستكشف هذا المقال هذه الفوائد، مشيرًا إلى ضرورة استخدام مخروطات الكوسا بشكل فعال، من خلال دمجها في خليط طبيعي للشعر، يمكن للنساء الاستفادة من فوائدها المتعددة دون أي تأثيرات ضارة، تحتوي مخروطات الكوسا على العديد من الفيتامينات والكيراتين الطبيعي، مما يجعلها قيمة للعناية بالشعر.

تشمل هذه الفوائد تليين الشعر المجعد، وخدمة ككريم تسريح طبيعي، والتخلص من انقسامات الشعر بدون قصه، وتعزيز لون الشعر الطبيعي، ومنع تكوّن الشعر الزائد وجعله ناعمًا. لتحضير وصفة مخروطات الكوسا، قم بتنظيفها وطهيها، ثم قم بخلطها للحصول على قوام كريمي، ثم أضف زيت الزيتون وضعي هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مخروطات الكوسا لإعداد كريم تسريح طبيعي عن طريق خلطها مع اللبن ووضعها على الشعر، مما يؤدي إلى الحصول على شعر ناعم ومستقيم عند الاستخدام المنتظم.

الكوسا هي نوع من الخضروات تحمل العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

1. غنية بالفيتامينات والمعادن: الكوسا تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.

2. منخفضة السعرات الحرارية: تحتوي الكوسا على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يتبعون نظام غذائي لفقدان الوزن.

3. تحسين الهضم: نظرًا لاحتوائها على الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد الكوسا في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

4. تعزيز الصحة القلبية:الكوسا تحتوي على البوتاسيوم والألياف التي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.