«ولا الجن الأزرق يعرفها».. سر خطير وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟..معلومة لم تخطر على بال أحد من قبل؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المهم أن نلاحظ أن تصميم حوض الحمام يختلف عن حوض المطبخ، وذلك بسبب وجود فجوة صغيرة في حوض الحمام، التي يعتقد بعض الناس أنها لا تُفيد، ولكنها تحمل فوائد كبيرة تجعلها تحمي جميع أفراد الأسرة من الخسائر البشرية، وعندما تكون موجودة في حوض المطبخ، تساعد في نمو البكتيريا والمواد، في هذه المقالة سنخبرك عن خصائص هذه الفجوة وأهميتها، وسوف نتعرف من خلال المقال على السر وراء فتحة في أعلى حوض الحمام.

حوض الحمام يتكون من صنبور ومغسلة وفجوة صغيرة، والتي تتميز بأنها تقع عدة سنتيمترات بعيدًا عن الصنبور في مكان مرتفع، مما يساعد في منع تدفق الماء لأنه يتسرب باستمرار، وبالتالي لا يمتلئ الحوض تمامًا ويظل نظيفًا، مما يساعد في منع أي فيضان قد يؤثر على أفراد الأسرة وبالتالي يحافظ على حياة الجميع داخل المنزل.

أهمية الفجوة داخل حوض الحمام

في حالة ملء الحوض بالماء عن طريق الخطأ أو حتى إذا كان هناك أي مشكلة في السباكة، تساعد هذه الفجوة في تصريف الماء الزائد وبالتالي تمنع أي فيضان. تساعد في تهوية الحوض، ولذا فمن الضروري تنظيفها بانتظام لكي لا يتراكم الأوساخ في داخلها، تساعد في منع تسرب الماء قبل أن يمتلئ الحوض ويصرف الماء من الصرف وليس من المضخة. إنها تعمل بشكل رائع للحفاظ على حركة الهواء وتدفق الصرف بكامل قوته.